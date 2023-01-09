Euro, 20 lirayı aştı
Euro, 20 lira seviyesini aşarak yeni bir rekorun eşiğine geldi.
Dolar/TL, 18,77'den işlem görüyor. Dolar/TL, yeni yılın ilk haftasını 18,71'den tamamlamıştı.
Euro/TL ise 20,07'den fiyatlanıyor. Euro/TL'nin önceki kapanışı 19,87 seviyesindeydi.
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