Euro, 20 lirayı aştı

Euro, 20 lira seviyesini aşarak yeni bir rekorun eşiğine geldi.

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Euro, 20 lirayı aştı

Dolar/TL, 18,77'den işlem görüyor. Dolar/TL, yeni yılın ilk haftasını 18,71'den tamamlamıştı.

Euro/TL ise 20,07'den fiyatlanıyor. Euro/TL'nin önceki kapanışı 19,87 seviyesindeydi.

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