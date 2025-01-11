Etiketler Bir Bir Değişiyor: Bir Alkol Grubuna Daha Dev Zam

Yeni yılın gelmesiyle zam furyası başlarken, zamlardan nasibini alan ürün kalemlerinden biri de alkollü içecekler oldu.

Efes Pilsen bira grubu, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubu ve Mey grubu ve Tuborg bira grubunun ardından bir grubun ürünlerine daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, yeni zamları sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar’ın duyurusuna göre bir alkol grubuna daha zam geldi. İthal edilen markanın listesinde markanın en ucuz votkasının fiyatı 480 lira olurken, aynı markanın 70’lik versiyonu ise 1195 liraya yükseldi.

Dündar zamları şu tweet ile duyurdu:

Kaynak: Haber Merkezi