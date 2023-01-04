Et ve yumurta fiyatlarına büyük zam: İşte yeni fiyatlar!

Et ve yumurta fiyatlarına zam geldi. Yumurta fiyatı hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı yükseldi. 2021 yılında 20 lira olan 30'lu yumurta fiyatı 2022'de üç katına çıktı. Market raflarında 30'lu yumurta, ortalama 65 liradan satılıyor.