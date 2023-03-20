Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı öncesi et fiyatlarını açıkladı

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, ramazan öncesinde et fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Kayhan, ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için adımlar attıklarını belirtti.

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Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı öncesi et fiyatlarını açıkladı

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, aylar öncesinden ramazanda fiyat hareketliliği olabileceği değerlendirmesini yaparak, bazı tedbirler aldıklarını aktardı.

Kayhan, "Ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyük baş hayvan alım sözleşmesi imzaladık. Bunlar ramazan ayı boyunca giriş yapacak ve biz bunu piyasaya arz etmek suretiyle piyasada oluşan fiyatları dengeleyeceğiz" dedi.

ET FİYATLARI BELLİ OLDU

"İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine karkas et vereceğiz" diyen Kayhan, et fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program bugün itibariyle başlıyor."

"1'ER KİLOGRAMLIK KIYMA VE KUŞBAŞI VERECEĞİZ"

Öte yandan Kayhan, "Bu protokol kapsamında bugünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak, MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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