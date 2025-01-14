Esnek Çalışma Geliyor! Bakan Göktaş Canlı Yayında Müjdeyi Duyurdu: Tarih Belli Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sağlıklı nüfus yapısı için çalışmaların hayata geçirileceğini kaydetti. Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Ev hanımları ile çalışan kadınların doğurganlık oranlarında çarpıcı bir fark olmadığına vurgu yapan Bakan Göktaş, "Yaptığımız çalışmalarda mesela ev hanımlarının doğurganlık hızı 1,72, çalışan kadınların oranı 1,38. Yani arada aslında çok çarpıcı bir fark yok. Yalnız buna rağmen esnek çalışma modellerini gündemimize getiriyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer yandan kreş yardımları çok kıymetli. Kadınların ve ailelerin ev ve iş yaşam dengesine destek olabilecek tedbirler almayı önemsiyoruz. Zaten bakanlığımızın halihazırda mevcut kreşleri vardı. Bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Amacımız burada aileleri hem anneleri, hem babaları desteklemek, evlilik süreçlerinde desteklemek, anne baba olduklarından sonra da desteklemek ve onlara iş ve yaşam döngüsü arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmadan onlara her türlü desteği sağlamak, onların yanında bulunmak, çocuk desteklerimiz, kreş desteklerimiz, esnek çalışma modellerimiz, farklı çalışmalarımızda önümüzdeki aylarda inşallah kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

4 SAATTE BİNLERCE BAŞVURU

TRT Haber'e konuşan Bakan Göktaş, aile yılı desteklerinin ayrıntılarına ilişkin de konuştu. Evlilik kredisi kapsamında gençlere 150 bin liralık ve 4 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi verildiğini belirten Göktaş, "Evlenecek çiftlerimizin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. İki çiftimizin tabii ki bu sürece dahil olması gerekiyor. 2,3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla belli başlı kriterler var" dedi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden de yapıldığını aktaran Göktaş, sadece 4 saatte 4 bin 311 başvuru yapıldığını açıkladı.

5 BİN TL'LİK DOĞUM YARDIMI

Doğum yardımlarını güncellediklerini söyleyen Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yarım yapılacağını belirtti.

İkinci çocuk için bin 500 lira, üçüncü çocuk itibarıyla 5 bin liralık desteğin her ay annenin hesabına yatırılacağını ifade etti.

Göktaş, 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak desteğin devam edeceğini belirterek, çocuk yardımlarının 5 yaşına kadar süreceğini aktardı.

Kaynak: AA