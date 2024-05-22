Esnaf kredi faizlerini artıran Halkbank'tan tepkiler üzerine açıklama

Esnaf ve sanatkarların kullandığı borcu devam eden kredilerde faiz oranını yükselten Halkbank'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Halkbank'ın faizleri yükseltmesi büyük tepki çekmişti.

Esnaf kredi faizlerini artıran Halkbank'tan tepkiler üzerine açıklama

Halkbank esnaf ve sanatkarların kullandığı ve borcu devam eden hazine destekli esnaf kredilerinin faiz oranlarını artırmasının ardından açıklama yaptı.

Bankanın esnaf kredileri faiz oranlarını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellediği aktarılan açıklamada, faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, esnaf kredilerine uygulanacak faiz oranının yasal olarak banka kaynak maliyetinin altında olmayacak şekilde belirlendiği, esnaf kredilerinin vadeleri boyunca sabit faizli krediler olmadığı, bankanın kaynak maliyetine bağlı olarak özü itibarıyla değişken faizli olduğu kaydedildi.

Esnafa verilen kredinin artırılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor: "Zam yapmak, işçi çıkarmak zorundayız"Esnafa verilen kredinin artırılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor: "Zam yapmak, işçi çıkarmak zorundayız"Ekonomi
Halkbank esnaf kredi faizini artırdı, Mehmet Şimşek'e soruldu: Mağduriyet giderilecek mi?Halkbank esnaf kredi faizini artırdı, Mehmet Şimşek'e soruldu: Mağduriyet giderilecek mi?Ekonomi

"GECİKMELİ VE KAÇINILMAZ OLARAK"

Güncel durumda bankaların kaynak maliyetlerinin yüzde 50 seviyesine geldiği, kredi faiz oranlarının da buna paralel olarak artış kaydettiği belirtilen açıklamada, gelinen noktada, gecikmeli ve kaçınılmaz olarak esnaf kredileri faiz oranlarında piyasa güncel kredi faiz oranlarının oldukça altında kalacak şekilde faiz oranı güncellemesi yapılmak zorunda kalındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Esnafa yansıtılan yeni faiz oranları yüzde 17-29 bandında değişmekle birlikte artışın önemli bölümü, yüzde 17'lik en düşük yeni faiz oranı bandında devam etmektedir. Faiz oranı düzenlemesinde, deprem bölgesinde bulunan 5 il ve 2 ilçemizde kullandırımı yapılan esnaf kredileri kapsam dışı bırakılmıştır" denildi.

Ayrıca açıklamada "İlerleyen dönemlerde kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler
Çiftçi Halkbank Faiz Kredi
Bakan Şimşek enflasyonun '10'lu rakamlara' düşeceği tarihi açıkladı: 'Çok hızlı şekilde' Bakan Şimşek enflasyonun '10'lu rakamlara' düşeceği tarihi açıkladı
Emekliler için büyük zam iddiası! 10 bin alan bakın ne kadar alacak? Emekliye SÜRPRİZ ZAM! 10 bin lira alan ne kadar zam alacak?
Kanal D'nin yeni dizisi Yalan kimin hayatı? Yargı dizisinin yerine geliyor Kanal D'nin yeni dizisi Yalan kimin hayatı? Yargı dizisinin yerine geliyor
1 çay kaşığı tüketmek bile kabızlığı önlüyor! Tüm eskiler bu yöntemi uygularlarmış 1 çay kaşığı tüketmek bile kabızlığı önlüyor! Tüm eskiler bu yöntemi uygularlarmış
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor: 10 gün şartına dikkat! İşte detaylar... Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor
Erdoğan imzaladı: Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında! Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında!
İslam Memiş'ten gram altın uyarısı: "Buna kanmayın sakın telaşa kapılmayın!" "Buna kanmayın sakın telaşa kapılmayın!"