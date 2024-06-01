Eskişehir'de hasat yakın, çiftçi kara kara düşünüyor: 1 ekmek etmiyor!

Eskişehir'de buğday hasadı yaklaştı. Hasat öncesi buğday fiyatında belirsizlik sürerken, 1 kilogram buğday 1 ekmek etmemeye başladı.

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Eskişehir'de yeni zam kararı ile ekmeğin fiyatının 10 lira olmasının ardından çitçiler, geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 8 TL olan buğdayın yeni fiyatının açıklanması gerektiğini belirtti.

Yeşil Sakarya Üreticiler Başkanı Süleyman Buluşan, kilogram fiyatı 8 lira olan buğdayın yeni fiyatını açıklanması gerektiğini belirtti.

"ÜRETİCİMİZ HAKKINI ALAMAMIŞ OLUYOR"

Ekmeğin 10 TL olduğu durumda buğdayın 8 lira olması konusunda konuşan Buluşan, "Şimdi bugünün ekmeğin fiyatını değerlendirmemiz için biz üreticiye sorarsanız, biz üretici olarak buğdayı 6 lirayla 8 lira arasına sattık. Şimdi daha buğdayı görüyorsun kelle halinde. Şu anda buğday çıkmadı. Bizim üreticimiz hakkını alamamış oluyor. Eğer şimdi ne fırıncının ekmeğinde ne diğer maliyet masraf yapanların emeğinde gözümüz ama şu var, hakikaten ekmek bir yılda 3 defa zamlandı. Bu zam neye dayanarak alındı? Maliyetlere dayanarak. Peki üretici yılda bir defa ürettiği ürünü neden fiyatını sağlıklıca alamıyor? Geçtiğimiz yıl bizim sebze üreticimiz hem yer değişikliği olsun diye hububat ekmesi neticesinde yapmış olduğu buğdayını 6 TL ile 8 TL arasında sattı. Yani bugün 8 liraya buğdayını sattı veya 10 TL buğdayını sattı diyemiyoruz. Bunun sebebi ne? Bir de yeterli kilo alamadı. Bu açıdan üreticimizin mağduriyeti var burada. Bizim burada bir tek bir sebep hedefimiz var. Diyoruz ki üretici hakkını alnının terini alabilmeli. Bugün hakikaten bir kilo buğdayla bir ekmeğe kıyaslayacak olduğumuz vakitler üreticimiz mağdur burada ve aynı zamanda tüketici de mağdur oluyor" dedi.

Eskişehir'de hasat yakın, çiftçi kara kara düşünüyor: 1 ekmek etmiyor! - Resim : 1

BUĞDAY

Buğday, insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer almaktadır. Buğday tanesi öğütülerek un elde edilir. Un ise ekmek, makarna, bulgur, irmik, bisküvi, kek gibi birçok gıdanın yapımında kullanılır. Buğday ayrıca hayvan yemi olarak da kullanılır.

Buğday tanesi, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir besindir. Buğdaydaki karbonhidratlar, insan vücudunun enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Buğdaydaki proteinler ise kas ve doku yapımı için gereklidir. Buğday ayrıca B vitaminleri, E vitamini, demir, çinko ve magnezyum gibi önemli vitamin ve mineraller de içerir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Eskişehir Çiftçi
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