Eskişehir Merkezli Beyaz Eşya Firması İflas Etti! Çok Sayıda Müşteri Mağdur Oldu, 'Satın Aldığımız Eşyalar Depolarda Kaldı'

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, pek çok sektörde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi etkiler yarattı. Nakit akışında yaşanan sıkıntılar ve borçların ödenememesi, güçlü firmaları bile zorlu bir sürece sürüklüyor. Konkordato ilan ederek borçlarını yapılandırmaya çalışan şirketler arasında yer alan NT Grup, bu çabalarına rağmen faaliyetlerini sürdüremedi.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi, NT Grup Beyaz Eşya Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve şirket yetkilisi Halil İbrahim Koçhan’ın konkordato talebini değerlendirdi. Mahkeme, konkordato talebini reddederek 18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirketin iflasına karar verdi.

KONKORDATO SÜRECİNDE BAŞLAYAN MAĞDURİYETLER

Eskişehir merkezli NT Grup Beyaz Eşya firmasının konkordato talebinin ardından iflas kararı alınması, müşteriler arasında ciddi mağduriyetlere yol açtı. Firma üzerinden beyaz eşya satın alan ve ürünlerini depolama sözleşmesi kapsamında firmanın deposunda bırakan birçok müşteri, sürecin ardından ürünlerine ulaşmadıklarını açıkladı.

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ GÜNDEMDE

NT Grup mağazası üzerinden ürün satın alarak depolama hizmeti alan bir müşteri, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Eskişehir NT Grup mağazasından buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi satın aldık ve ürünleri bir yıl boyunca depoda saklama sözleşmesi imzaladık. Ancak öğrendik ki mağaza sahibi hapse girmiş ve birçok kişi mağdur durumda. Ben de mağdurlar arasındayım. Ana bayi ise bu durumla ilgilenmiyor. Eğer bayilik veriliyorsa, bu tür sorunlar çözülmeli."

DEPOLAMA HİZMETİNDE GÜVENSİZLİK

Konkordato süreciyle başlayan belirsizlik ve ardından gelen iflas kararı, müşterilerde beyaz eşya sektöründe güven sorunlarını artırdı. Ürünlerini teslim alamayan müşteriler, firmaların satış sonrası hizmetlerinde yetersiz kaldığını ve ana bayilerin sorumluluk almaktan kaçındığını belirtiyor.

SEKTÖREL SORUMLULUK TARTIŞMALARI

Uzmanlar, bu tür olayların sektörde ciddi itibar kaybına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bayilik sistemiyle çalışan markaların, yetkilendirdikleri mağazaların süreçlerinde daha aktif rol alması gerektiği ifade ediliyor.