Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti Hayatını Kaybetti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 19. Başkanı Süreyya Serdengeçti 72 yaşında hayatını kaybetti.

2001 krizinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenen Süreyya Serdengeçti, üç yıl içinde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürerek Türk ekonomi tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

SÜREYYA SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Ekonomist Süreyya Serdengeçti Merkez Bankası eski başkanı olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda her kademede görev yaptı. Son olarak yürüttüğü başkanlık görevi sırasında ekonomik programın sağlıklı biçimde uygulanmasında ve enflasyonun düşürülmesinde büyük başarı sağladı.

1952 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümüne devam etti. 1979'daki mezuniyetinin ardından 1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dış Borç Erteleme Bölümünde çalışmaya başladı.

Serdengeçti, 1984-1986 yılları arasında Amerika'nın Tennessee eyaletinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı.Türkiye'ye döndükten sonra Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin yönetiminde çalışan Serdengeçti, 1990 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü, 1992'de Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü ve 1994 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak, Genel Sekreterlik Basın Sözcülüğü yaptı.

Yine 1994'te Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığına atanan Serdengeçti, Ödemeler Dengesi ile Uluslararası Kuruluşlar alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Mayıs 1996 tarihinde Piyasalar Genel Müdürü olarak göreve başlayan Serdengeçti'nin sorumluluk alanları, uluslararası rezerv yönetimi, döviz kuru ve müdahaleleri, bankalararası para piyasası, açık piyasa işlemleri ve hazine ihaleleriydi.

Ocak 1998’den itibaren Piyasalar Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra, Krediler, Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüklerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Serdengeçti, Mart 2001 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Merkez Bankası'na 21 yıl hizmet verdikten sonra başkanlık görevine getirilen Serdengeçti, bütün Türkiye'yi ekonomide günlük kur veya borsa hareketlerinden uzun vadeli hedeflere bakmaya yöneltti ve Merkez Bankası'nın özerkleşmesinde büyük rolü oldu.

Serdengeçti,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile çalışan İstikrar Enstitüsü’nün direktörlüğünü yürüttü. Evli ve bir çocuk babası olan Serdengeçti, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi