Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu Hayatını Kaybetti

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 1987-1993 yılları arasında TCMB Başkanlığı görevini yürüten Saracoğlu, aynı zamanda Anavatan Partisi’nde (ANAP) milletvekilliği ve 53. Hükümet’te devlet bakanlığı yapmıştı.

TCMB’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

RÜŞDÜ SARACOĞLU KİMDİR?

1948 yılında Ankara’da doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 1980 yılında doktora derecesi alan Saracoğlu, Minnesota ve Boston College’da öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) ekonomist olarak görev yaptıktan sonra 1987-1993 yılları arasında TCMB Başkanı olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerinde ANAP’ta milletvekilliği ve 53. Hükümet’te devlet bakanlığı görevlerini üstlenen Saracoğlu, eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu’nun torunuydu. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

Kaynak: AA