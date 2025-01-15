Eski Defterini Kapatmayan Eşe Soğuk Duş! Mahkeme Ağır Kusurlu Buldu: Rekor Tazminatla Boşanma Kararı Saydı

ÇOCUĞU ÖNE SÜRDÜLER

Avukat Yılmazel, eski eşle yapılan görüşmelerin güven sarsıcı bir davranış olduğunu vurgulayarak, " Bir de para transferleri de vardı. Sık sık hesaba para gönderilmiş. Bunları da banka kayıtlarıyla kanıtladık. HTS kayıtları, banka kayıtları, tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Ortak bir çocukları vardı. Çocuğun ihtiyaçları için ödeme yapıldığını söylediler. Otel için de inkar ettiler; fakat otel kayıtları gelince 'çocukla ilgili önemli mevzular için gidilmişti' gibi bir savunma yaptılar. Mahkeme, manevi tazminata ve boşanmaya karar verdi" şeklinde konuştu.