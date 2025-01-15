Eski Defterini Kapatmayan Eşe Soğuk Duş! Mahkeme Ağır Kusurlu Buldu: Rekor Tazminatla Boşanma Kararı Saydı
Ankara’da görülen boşanma davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, ağır kusurlu bulunan Mesut B.’nin eşi Fatma B.’ye 100 bin lira tazminat vermesine hükmetti.
Kaynak: DHA
Ankara'da görülen bir boşanma davasında, eski eşiyle gizlice tatile giden ve sık sık telefonla görüşen Mesut B., ağır kusurlu bulunarak, davacı eşi Fatma B.'ye 100 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. İstinaf mahkemesi de ilk derece mahkemesinin kararını onayarak hukuka uygun buldu.
AĞIR KUSUR SAYILDI
Fatma B., 2019 yılında evlendiği jeoloji mühendisi Mesut B.'nin eski eşiyle sık sık görüşüp, birlikte tatile gitmeleri üzerine boşanma davası açtı. Ankara 12'nci Aile Mahkemesi, davalı Mesut B.'nin eski eşiyle telefonla ve yüz yüze sürekli iletişimde olduğunu, banka hesaplarından para gönderdiğini ve birlikte tatile çıktıklarını tespit etti. Otele ait kayıtlar ve banka dekontları gibi delillerle bu iddialar kanıtlandı. Mahkeme, Mesut B.'yi ağır kusurlu bularak çiftin boşanmasına ve davacı Fatma B.'ye 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONADI
Mesut B.'nin itirazı üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak onayladı. Kararda, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle yapılan boşanmanın tüm delillerinin düzgün bir şekilde toplandığı ve değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, eski eşle yapılan sık görüşmeler ve para transferlerinin güven sarsıcı davranışlar olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle Mesut B.'nin tamamen ağır kusurlu olduğuna karar verildi.
YAPTIKLARI SAY SAY BİTMEDİ
Fatma B.'nin avukatı Senem Yılmazel, davanın sadakat yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle açıldığını belirterek, eşinin eski eşiyle sık görüşmelerini HTS kayıtları ile kanıtladıklarını söyledi. Ayrıca, eski eşle birlikte tatile gitmenin ve banka transferlerinin de tespit edilerek mahkemeye sunulduğunu belirtti. Yılmazel, "Eşi, eski eşiyle çok sık görüşüyormuş. Bunları HTS kayıtlarıyla kanıtladık. Bunların haricinde iş için şehir dışına çıktığını söylemiş; ancak eski eşiyle birlikte tatile gitmiş maalesef. Bunları da otel kaydıyla kanıtladık. Tanıklar da eski eşiyle sık sık görüştüğünü beyan ettiler. Bu şekilde davanın kabulüne karar verildi" dedi.
ÇOCUĞU ÖNE SÜRDÜLER
Avukat Yılmazel, eski eşle yapılan görüşmelerin güven sarsıcı bir davranış olduğunu vurgulayarak, " Bir de para transferleri de vardı. Sık sık hesaba para gönderilmiş. Bunları da banka kayıtlarıyla kanıtladık. HTS kayıtları, banka kayıtları, tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Ortak bir çocukları vardı. Çocuğun ihtiyaçları için ödeme yapıldığını söylediler. Otel için de inkar ettiler; fakat otel kayıtları gelince 'çocukla ilgili önemli mevzular için gidilmişti' gibi bir savunma yaptılar. Mahkeme, manevi tazminata ve boşanmaya karar verdi" şeklinde konuştu.