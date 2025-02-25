Eski Çeyiz Sandıkları Servet Değerinde! 130 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor
Geçmişte çeyiz sandığı olarak kullanılan işlemeli ahşap sandıklar, günümüzde koleksiyoncular ve antikacıların gözdesi haline geldi. Osmanlı dönemine ait olan bu sandıkların değeri 130 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Zamanında günlük yaşamda kullanılan birçok eşya, bugün antika meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle Osmanlı dönemine ait işlemeli sandıklar, bakır mutfak eşyaları, eski saatler, porselen takımlar ve madeni paralar, antikacılar tarafından yüksek fiyatlarla satın alınıyor.
Bunun yanı sıra el yapımı mobilyalar, gramofonlar, daktilolar ve nostaljik oyuncaklar da koleksiyoncuların en çok aradığı parçalar arasında yer alıyor.
NADİR PARÇALAR YÜKSEK DEĞER GÖRÜYOR
Son dönemde antikacıların en fazla ilgi gösterdiği eşyalar arasında, eski el işçiliğiyle yapılan çeyiz sandıkları öne çıkıyor. Osmanlı döneminden kalan bu sandıklar, koleksiyoncular için değerli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu nadide parçalar, 130 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.
Evinde böyle bir sandık bulunanlar, büyük bir servetin farkında olmadan sahibi olabilir.