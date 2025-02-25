Eski Çeyiz Sandıkları Servet Değerinde! 130 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor

Bunun yanı sıra el yapımı mobilyalar, gramofonlar, daktilolar ve nostaljik oyuncaklar da koleksiyoncuların en çok aradığı parçalar arasında yer alıyor.

NADİR PARÇALAR YÜKSEK DEĞER GÖRÜYOR

Son dönemde antikacıların en fazla ilgi gösterdiği eşyalar arasında, eski el işçiliğiyle yapılan çeyiz sandıkları öne çıkıyor. Osmanlı döneminden kalan bu sandıklar, koleksiyoncular için değerli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu nadide parçalar, 130 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.