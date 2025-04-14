Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor

15.YÜZYILIN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ

Doç. Dr. Kayaokay, yaptığı açıklamada, İbrahim Gülşeni’nin hayatına da ışık tuttu. Gülşeni’nin bazı kaynaklara göre Azerbaycan’ın Berdea şehrinde, bazılarına göre ise Diyarbakır’da dünyaya geldiğini ifade eden Kayaokay, onun tasavvufun 15. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirtti.

Kayaokay, "Genç yaşta ilim yolculuğuna çıkıp Tebriz’e giden Gülşeni, burada Ömer Ruşeni ile tanışarak tasavvuf yoluna girmişti. Uzun Hasan döneminde Akkoyunlu sarayında, sonrasında Memluk yöneticileriyle ve Osmanlı sultanları Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman ile yakın ilişkiler kurmuştu." dedi.