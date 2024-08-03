Eşinin Verdiği 5 Bilezikle Kurdu! Şimdi 8 Ülkeye Ürün Gönderip Paraya Para Demiyor

Eşinin 5 adet bileziğini satarak kurduğu küçük işletme, zamanla 200 kişiye istihdam sağlayan ve uluslararası ihracat yapan bir hale gelen girişimci başarı öyküsüyle gündem oldu.

Eşinin Verdiği 5 Bilezikle Kurdu! Şimdi 8 Ülkeye Ürün Gönderip Paraya Para Demiyor - Resim: 1

Son dönemde birçok girişimci yurt dışına yönelmiş durumda. Dolar kurunun yüksek olmasını fırsat bilen yatırımcılar ürettikleri ürünlerle rekor seviyede gelir elde ediyorlar.

Anadolu Ajansı tarafından servis edilen habere göre; Bir girişimci eşinden aldığı 5 bilezikle kurduğu işletme sayesinde köşeyi döndü. Ankara'da askerden dönmesinin ardından evlenen Hüseyin İnci, 1986 yılında eşinin 5 adet bileziğini satarak Altındağ ilçesine bağlı Siteler bölgesinde bir mobilya boyama atölyesi açtı.

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