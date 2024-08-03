Eşinin Verdiği 5 Bilezikle Kurdu! Şimdi 8 Ülkeye Ürün Gönderip Paraya Para Demiyor

Son dönemde birçok girişimci yurt dışına yönelmiş durumda. Dolar kurunun yüksek olmasını fırsat bilen yatırımcılar ürettikleri ürünlerle rekor seviyede gelir elde ediyorlar.

Anadolu Ajansı tarafından servis edilen habere göre; Bir girişimci eşinden aldığı 5 bilezikle kurduğu işletme sayesinde köşeyi döndü. Ankara'da askerden dönmesinin ardından evlenen Hüseyin İnci, 1986 yılında eşinin 5 adet bileziğini satarak Altındağ ilçesine bağlı Siteler bölgesinde bir mobilya boyama atölyesi açtı.