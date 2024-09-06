Erzincan'da Hasat Başladı: Tam Şifa Deposu, Büyük İlgi Görüyor
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yetişen ve eski adıyla "Cimin Üzümü" olarak bilinen siyah üzüm, hem sağlık açısından sunduğu faydalar hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu siyah üzümün demir deposu olduğunu belirterek, hem taze hem de kuru olarak tüketilmesini tavsiye ediyor.
Cimin Üzümü'nün içerdiği besinler sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğuna işaret eden uzmanlar, özellikle demir eksikliği, migren, kabızlık gibi sorunlara iyi geldiğini belirtiyor. Ayrıca, kadınlarda yumurtalık kistlerini tedavi edici etkisinin araştırmalarla kanıtlandığı ifade ediliyor.
Siyah üzümün çekirdeğinden kabuğuna, yaprağından kurusuna kadar tam bir şifa deposu olduğunun altını çizen uzmanlar, cilt ve saç sağlığına olan faydalarının yanı sıra kolesterol dengeleme, insülin duyarlılığını artırma ve kanser riskini azaltma gibi etkilerinin de bulunduğunu vurguluyor. Düzenli tüketildiğinde sindirim sistemine iyi gelen siyah üzüm, kilo vermek isteyenler için de ideal bir besin olarak öne çıkıyor. Güçlü bir antioksidan olması sayesinde enfeksiyon ve iltihaplara karşı koruma sağladığı, kabızlık ve hazımsızlığı giderdiği de ifade ediliyor.
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bugünlerde Cimin Üzümü'nün hasat dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye genelinde büyük ilgi gören bu özel üzüm, kilogram başına 50 ila 60 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Üzümlü’nün verimli topraklarında yaklaşık 10 bin dekarlık alanda üretilen üzümden bu yıl 8 bin ton hasat bekleniyor. 2000 yılında coğrafi işaretle tescillenen Cimin Üzümü, Erzincan ve çevresinin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Üzüm, özellikle Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına ihraç ediliyor.
Yüksek rakımlarda, yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki bağlarda yetiştirilen Cimin Üzümü'nün üretimi ise oldukça zahmetli. Dağ eteklerinde özel yöntemlerle yetiştirilen üzüm bağlarında, budama ve sulama işlemleri büyük emek gerektiriyor. Bağ bozumları ise kimi zaman katır ve eşeklerle yapılıyor. Üzümler kasalarla köy merkezlerine taşınıp buradan kamyonlarla kooperatiflere ulaştırılıyor. Kooperatiflerdeki ürünler, tırlara yüklenerek Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderiliyor.
Üreticiler, hasat döneminin yoğun ve zorlu geçmesine rağmen bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirtiyor. Ekim ayı sonuna kadar sürecek hasat, Erzincan ve Üzümlü halkı için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.