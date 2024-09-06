Erzincan'da Hasat Başladı: Tam Şifa Deposu, Büyük İlgi Görüyor

Siyah üzümün çekirdeğinden kabuğuna, yaprağından kurusuna kadar tam bir şifa deposu olduğunun altını çizen uzmanlar, cilt ve saç sağlığına olan faydalarının yanı sıra kolesterol dengeleme, insülin duyarlılığını artırma ve kanser riskini azaltma gibi etkilerinin de bulunduğunu vurguluyor. Düzenli tüketildiğinde sindirim sistemine iyi gelen siyah üzüm, kilo vermek isteyenler için de ideal bir besin olarak öne çıkıyor. Güçlü bir antioksidan olması sayesinde enfeksiyon ve iltihaplara karşı koruma sağladığı, kabızlık ve hazımsızlığı giderdiği de ifade ediliyor.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bugünlerde Cimin Üzümü'nün hasat dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye genelinde büyük ilgi gören bu özel üzüm, kilogram başına 50 ila 60 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Üzümlü’nün verimli topraklarında yaklaşık 10 bin dekarlık alanda üretilen üzümden bu yıl 8 bin ton hasat bekleniyor. 2000 yılında coğrafi işaretle tescillenen Cimin Üzümü, Erzincan ve çevresinin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Üzüm, özellikle Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına ihraç ediliyor.