Erzincan’da çok meşhur, Hasadı Başladı! İnce Kabuğu ile Dikkat Çekiyor, Yoğun Talep Görüyor

Erzincan'ın Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü ve Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde, doğal olarak yetişen veya köylülerin tarlalarında yetiştirdiği cevizler, her yıl ekim ayında hasat ediliyor. Bu cevizler, karga ve sincap gibi yaban hayvanlarının toprakta bıraktığı tohumlardan kendiliğinden filizlenerek ya da köylüler tarafından dikilerek büyüyor. Yaklaşık 10-15 metre uzunluğundaki ağaçlardan ceviz toplamak için köylüler, tahta merdivenler ve ipler kullanarak ağaçlara tırmanıyor. Ellerindeki uzun sırıklarla dallara vurarak cevizi toprağa düşüren köylüler, bu cevizleri dikkatlice toplayarak kovalara dolduruyor.

Hasat sırasında köylüler yardımlaşma içinde çalışıyor ve toplanan cevizleri yeşil kabuğundan ayırarak evlerin damlarında kurutmak üzere seriyor. Güneş altında yaklaşık bir hafta boyunca nemi alınan cevizler, ardından paketlenerek çevredeki il ve ilçelere toptan ya da perakende olarak satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA