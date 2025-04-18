Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor
Antalya’da seralarda yetiştirilen erkenci karpuzlar tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 100'TL'yi bulan fiyatlarla satışa sunulan karpuzlar, aroması ve erkenci oluşuyla hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü.
Kaynak: AA
Türkiye’nin örtü altı tarım merkezi konumundaki Antalya’da karpuz sezonu erken açıldı. Seralarda yetiştirilen erkenci karpuzlar, hasat edilerek pazardaki yerini almaya başladı. Hem aroması hem de erkenci oluşuyla öne çıkan karpuzlar, kilosu 60 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar çıkan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.
SEZONUN İLK KARPUZLARI TOPLANDI
Antalya’da yaklaşık dört ay önce seralara dikilen fideler, meyve vermeye başladı. Sabah erken saatlerde toplanan karpuzlar, doğrudan market ve pazarlara sevk edilerek tüketicilere ulaştırılıyor. Kalitesiyle bilinen Antalya karpuzu, her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun ilk ürünleri arasında yer alıyor.
KARPUZDA TÜRKİYE'NİN ÖNCÜSÜ
İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, kent genelinde 59 bin dekardan fazla alanda karpuz üretimi yapıldığını ve bunun 11 bin dekarlık kısmının örtü altı tarıma ayrıldığını açıkladı. Antalya’nın Türkiye genelinde yaklaşık 3,2 milyon tonluk karpuz üretiminin %11’ini karşıladığını belirten Erkal, "Antalya, ilk turfanda karpuzun çıktığı yer olması nedeniyle üreticiye büyük avantaj sağlıyor. Özellikle seralarda yapılan üretim kalite ve zamanlama açısından öne çıkıyor" dedi.
KARPUZ İHRACATINDA ARTIŞ VAR
Geçtiğimiz yıl 25 bin ton karpuzun yurt dışına gönderildiğini belirten Erkal, "Üretimimizin büyük bölümü iç piyasada tüketiliyor. Ancak ihracatta da artış var. 2023 yılında 10 milyon dolarlık karpuz ihracatı gerçekleştirdik" diye konuştu.
SERALARDA HASAT HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI
Serik ilçesindeki seralarda da hasat hareketliliği yaşanıyor. Üretici Yusuf Demirkaplan, 25 dönümlük serasında karpuz yetiştirdiğini ve özellikle büyük marketlerden yoğun talep aldıklarını belirtti. Hasadın sabahın erken saatlerinde yapıldığını ve ürünlerin kamyonlarla çeşitli illere gönderildiğini ifade etti.
İLK KARPUZ SEVKİYATI KAHRAMANMARAŞ'A
Tüccar Kasım Yaşar ise sezona hızlı başladıklarını dile getirerek, "Antalya’dan ilk karpuz sevkiyatını gerçekleştirdik. İlk partiyi Kahramanmaraş’a gönderdik. Umuyoruz ki sezon hem üretici hem de tüketici için bereketli geçer" dedi.
KİLOSU 100 TL'YE SATILIYOR
Sezonun ilk ürünleri pazarda 60 TL’den başlarken, kaliteye ve bölgeye göre karpuzun kilo fiyatı 100 TL’ye kadar çıkabiliyor. Hem üreticinin yüzünü güldüren hem de pazarı canlandıran bu erken hasat, yazın habercisi oldu.