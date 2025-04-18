Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor

KARPUZDA TÜRKİYE'NİN ÖNCÜSÜ

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, kent genelinde 59 bin dekardan fazla alanda karpuz üretimi yapıldığını ve bunun 11 bin dekarlık kısmının örtü altı tarıma ayrıldığını açıkladı. Antalya’nın Türkiye genelinde yaklaşık 3,2 milyon tonluk karpuz üretiminin %11’ini karşıladığını belirten Erkal, "Antalya, ilk turfanda karpuzun çıktığı yer olması nedeniyle üreticiye büyük avantaj sağlıyor. Özellikle seralarda yapılan üretim kalite ve zamanlama açısından öne çıkıyor" dedi.

KARPUZ İHRACATINDA ARTIŞ VAR

Geçtiğimiz yıl 25 bin ton karpuzun yurt dışına gönderildiğini belirten Erkal, "Üretimimizin büyük bölümü iç piyasada tüketiliyor. Ancak ihracatta da artış var. 2023 yılında 10 milyon dolarlık karpuz ihracatı gerçekleştirdik" diye konuştu.