Erkenci Hasat Tezgaha Hızlı Girdi! Fiyatlar Cep Yakıyor, Tanesi 60 TL'ye Satılıyor
Akdeniz'den Samsun'a gelen erkenci süt mısırları tezgahlarda yerini aldı. Közde tanesi 60 TL, haşlama ise 50 TL’den satılan mısıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: İHA
Yazın habercisi erkenci süt mısırlar, Samsun sokaklarında yerini aldı. Akdeniz Bölgesi’nden getirilen mısırlar, seyyar tezgahlarda közde ve haşlanmış olarak satışa sunulmaya başlandı.
Mevsimin ilk mısırlarıyla vatandaşları buluşturan satıcılar, yüksek fiyatların sezona yeni girilmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Şu an için haşlanmış süt mısırı tanesi 50 TL’ye, közde pişmiş olanı ise 60 TL’ye alıcı buluyor.
Satıcılar, mısıra olan ilginin oldukça yoğun olduğunu ve özellikle akşam saatlerinde sokaklarda ciddi bir talep yaşandığını söylüyor. Samsun’da yetişen yerli süt mısırlarının ise yaklaşık 1-2 ay içinde tezgahlardaki yerini alması bekleniyor. Yerli ürünlerin hasadıyla birlikte fiyatların düşeceği öngörülüyor.
SÜT MISIRIN FAYDALARI NELER?
Lif açısından zengin olan süt mısır, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.
İçerdiği lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar sayesinde göz sağlığını destekler, yaşa bağlı görme bozukluklarının riskini azaltabilir.
Doğal karbonhidrat kaynağı olan süt mısır, vücuda hızlı ve sağlıklı bir enerji sağlar. Spor öncesi doğal bir atıştırmalık olabilir.
İçeriğindeki folat ve lif sayesinde kolesterol seviyelerini dengede tutabilir, kalp hastalıkları riskini azaltabilir.
C vitamini, magnezyum ve bazı B vitaminleri bakımından zengin olan süt mısır, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direnci artırır.
İçerdiği folik asit ve demir sayesinde kan hücrelerinin üretimini destekler, kansızlıkla mücadeleye yardımcı olabilir.
Antioksidan içeriğiyle cilt hücrelerini korur, saçların güçlenmesine katkı sağlar.