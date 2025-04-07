Erkenci Hasat Tezgaha Hızlı Girdi! Fiyatlar Cep Yakıyor, Tanesi 60 TL'ye Satılıyor

SÜT MISIRIN FAYDALARI NELER?

Lif açısından zengin olan süt mısır, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

İçerdiği lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar sayesinde göz sağlığını destekler, yaşa bağlı görme bozukluklarının riskini azaltabilir.

Doğal karbonhidrat kaynağı olan süt mısır, vücuda hızlı ve sağlıklı bir enerji sağlar. Spor öncesi doğal bir atıştırmalık olabilir.

İçeriğindeki folat ve lif sayesinde kolesterol seviyelerini dengede tutabilir, kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

C vitamini, magnezyum ve bazı B vitaminleri bakımından zengin olan süt mısır, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direnci artırır.

İçerdiği folik asit ve demir sayesinde kan hücrelerinin üretimini destekler, kansızlıkla mücadeleye yardımcı olabilir.

Antioksidan içeriğiyle cilt hücrelerini korur, saçların güçlenmesine katkı sağlar.