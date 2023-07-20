Erken emeklilikte tarih belli oldu: Erkek ve kadınlar için yeni yaş ve prim şartı getiriliyor!

Yeni Meclis, emeklilik reformunu da içeren yeni bir torba yasa için yoğun mesaisine devam edecek. Yeni torba yasada Bağ-Kur’luları ilgilendiren çok kritik adımlar atılacak. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik bu torba yasa ile hayata geçirilecek.