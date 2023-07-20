Erken emeklilikte tarih belli oldu: Erkek ve kadınlar için yeni yaş ve prim şartı getiriliyor!
Erken emeklilik reformu geliyor. 1 Ekim’de Meclis’in yeniden mesaiye başlaması ile ikinci torba yasa için çalışmalar başlayacak. Bağ-Kur kapsamında bulunanların SSK’lılar gibi 7200 prim günü ile emekli olmasının önü açılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) seçimlerin ardından ilk torba yasa için yoğun bir mesaiye başlamıştı. Tüm çalışmalarını tamamlayan Meclis, 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Ancak Meclis’in açılması ile gündem daha da yoğunlaşacak.
Yeni Meclis, emeklilik reformunu da içeren yeni bir torba yasa için yoğun mesaisine devam edecek. Yeni torba yasada Bağ-Kur’luları ilgilendiren çok kritik adımlar atılacak. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik bu torba yasa ile hayata geçirilecek.
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR
Sabah Gazetesi’nden Faruk Erdem’in aktardığı habere göre, milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılacak ara zam toplantılarıyla başlayan maraton emekliler ve memur için çıkartılan zam yasası ile devam etti. Şimdi sıra yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına geldi.
Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. 1. torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. İkinci torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.