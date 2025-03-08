Erken Emeklilik, Kıdem Tazminatı, Sosyal Yardımlar, İzinler… 12 Maddeli Rehber! İşte Çalışan Kadınların İş Hayatındaki Hakları

Kadınlar toplumu inşa eden en önemli yapı taşlarından biri. Eğitimde, sağlıkta, sanatta ve daha birçok alanda fedakarca çalışan, üreten, geliştiren kadınlar ne yazık ki iş gücüne katımda hak ettikleri noktada değil. Yeni destekler yakında hayata girecek ancak Türkiye’de kadın istihdamı Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük seviyede kalıyor. Oysa ki kadın emeğinin, bilgeliğinin ve üretkenliğinin her alanda desteklenmesi yalnızca kadınlar için değil ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için de kritik bir öneme sahip.