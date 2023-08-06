Erken emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor: Dikkat edin
Erken emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşın dikkat etmesi gereken detaylar ortaya çıktı.
Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazandı. Ocak-Mayıs dönemi itibariyle işçi, memur, esnaf ve diğerleri bakımından, 2023 yılında emekli aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 828 bin 555’e ulaştı.
EN BİLİNEN İKİ YOL
2022’nin tamamında yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 371 bin kişiydi. Tüm bunların yanı sıra milyonlarca çalışan da erkenden emekli olmanın formüllerini arıyor. Bu kapsamda kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanması en bilinen iki yol.
BORÇLANMA ASGARİDEN Mİ YAPILMALI, TAVANDAN MI?
Ancak asgari ücrete temmuz ayında gelen zam sonrası hem doğum hem de askerlik borçlanmasına da zam gelmişti. Çalışanlar bu artışın ardından "Borçlanma asgariden mi tavandan mı yapılmalı?" sorusuna yanıt ararken detaylar ortaya çıktı.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, askerlik ve doğum borçlanması yapılırken fayda maliyet analizi yapılması gerektiği kaydedildi. Prim günü eksik değil ve sigorta başlangıcını öne çekmiyorsa borçlanma yapmaya gerek olmadığı ifade edildi.