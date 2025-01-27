Erkekler Dul Maaşı Alır Mı? Ölüm Aylığında Şartlar Belli Oldu! 3 Maaş Birden Alabilirsiniz
‘Dul maaşı’ olarak bilinen ölüm aylığı eşi vefat eden erkeklere de ödeniyor. SGK mevzuatında bir değişiklik yok. Üstelik emekli ya da çalışıyorsa hem erkek hem kadın iki, bazı zamanlarda ise 3 ödeme birden alabiliyor. Peki Emekli Sandığı, Bağ-Kur SSK ölüm maaşı şartları neler? Kaç prim günü gerekli? Dul maaşı almada gelir şartı var mı? İşte haberin detayları…
Kaynak: Yeni Asır
Sosyal güvenlik sisteminde vefat eden sigortalıların geride bıraktığı yakınlarına, onları korumak amacıyla ölüm aylığı ödemesi yapılıyor. Bu hak eşlerin yanı sıra belirli şartlarla çocuk, anne, baba ve kardeşleri de kapsayabiliyor.
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, son birkaç gündür ölüm aylığını artık erkeklerin de alabildiğine yönelik yanlış bir algı yaratılmış durumda. Bu kapsamda yapılan haberlerin yanıltıcı olduğuna dair açıklamalar ise peş peşe geldi. Kanunlara göre ölüm aylığı alma şartlarında kadın erkek ayrımı bulunmuyor. Eşini kaybeden kadınlar gibi erkekler de gerekli şartları sağlamalarını durumunda ölüm maaşı alabiliyor. Bu durum mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmadan yıllardır uygulanıyor.
ÖLÜM AYLIĞINDA PRİM GÜN SAYISI ŞARTI
Dul aylığından faydalanmak için vefat eden sigortalının emekli olmaması durumunda belirli bir prim günü şartı bulunuyor. Bu kapsamda 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki SSK’lılar için en az 900 prim günü ödenmiş olması gerekiyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakiler içinde 1800 prim günü ödemiş olma koşulu bulunuyor.
Bundan önceki durumlarda eksik günler doğum ya da askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilmekteydi. Ama şimdi kabul edilmiyor. Dolayısıyla bu primi olan bir sigortalı vefat ettiğinde eşi (erkek ya da kadın) ölüm aylığı alıyor.
GELİR ŞARTI DEĞİL EVLİLİK ŞARTI
Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor.
Böylece eşini kaybeden birisi hem kendi emekli maaşını hem de eşinden kalan ölüm maaşını alabiliyor. Hatta bu kişi çalışıyorsa bir üçüncü maaş da alabiliyor. Yani kendi emekli maaşı, eşinin ölüm maaşı ve çalıştığı işyerindeki maaşı. Ancak oranlar değişiyor. Geliri olmayan eş yüzde 75 oranında aylık alırken geliri varsa yüzde 50'ye düşüyor.