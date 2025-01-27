Erkekler Dul Maaşı Alır Mı? Ölüm Aylığında Şartlar Belli Oldu! 3 Maaş Birden Alabilirsiniz

Böylece eşini kaybeden birisi hem kendi emekli maaşını hem de eşinden kalan ölüm maaşını alabiliyor. Hatta bu kişi çalışıyorsa bir üçüncü maaş da alabiliyor. Yani kendi emekli maaşı, eşinin ölüm maaşı ve çalıştığı işyerindeki maaşı. Ancak oranlar değişiyor. Geliri olmayan eş yüzde 75 oranında aylık alırken geliri varsa yüzde 50'ye düşüyor.