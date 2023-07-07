Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti

Altı aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 19.77 oldu. Bu rakamın ardından emekli maaşlarına refah payı gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtını merak ederken aylar önce yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Bu kararın ardından yaklaşık 8 milyon kişi aynı maaşı almaya başlamıştı.