Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti
Emekli maaşları için bakanların çalışmaya başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni zam oranını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını duyurdu. Ancak emekli maaşına kademeli zam Ekim ayına kaldı. İşte detaylar…
Altı aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 19.77 oldu. Bu rakamın ardından emekli maaşlarına refah payı gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtını merak ederken aylar önce yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Bu kararın ardından yaklaşık 8 milyon kişi aynı maaşı almaya başlamıştı.
Emekli maaşlarına gelecek yüzde 19.77’lik zam kök maaş üzerinden yapılacaktı yani kök maaşı 6 bin lira olan emeklilerin yüzde 19.77’lik zamla 7 bin 500 lirayı geçemediği için maaşlarında bir değişiklik olmayacaktı. Bu nedenle refah payı için gözler Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti.
“TALİMATI VERDİM…”
Konu ile ilgili partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan konuşan Erdoğan, “Emeklilerin beklentilerini gözardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu.
Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz” demişti.