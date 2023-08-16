Erdoğan talimat, bakan tarih verdi: Emekliyi heyecanlandıran rakam ortaya çıktı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DE GÖZLER O TARİHTE

Işıkhan'ın bu sözlerinin ardından gözler ekim ayında açılacak TBMM'ye çevrildi. Show Haber'de yer alan habere göre milyonları bir diğer talebi de 7 bin TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılmasıydı.