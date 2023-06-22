Erdoğan, Mehmet Şimşek'in istediği isimleri onayladı: İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan dört yardımcının özgeçmişleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isteğini isimleri onayladı ve eski çalışma arkadaşları, 'yardımcı' olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemin kabinesini açıklamasının ardından beklenen bakan yardımcısı atamaları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Mevcut hükümetin yakın zamana dek uyguladığı 'düşük faiz' uygulamasının aksine ortodoks politikalar yürütmesi beklenen Mehmet Şimşek'in, kendisini ekonomi yönetiminin başına getiren Erdoğan'dan 'atamalar' konusunda garanti istediği biliniyordu.
Dün kulislere Şimşek'in istediği bakan yardımcılarına Erdoğan'dan onay çıktığı bilgisi yansımıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla detaylar ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan dört bakan yardımcısı, Şimşek’in eski çalışma arkadaşlarından oluşuyor.
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR
Şimşek'in yardımcılığına atanan Abdullah Erdem Cantimur, 2002-2007 arasında milletvekilliği, 2012-2015 arasında da Maliye Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Cantimur, 2012-2015 yıllarında maliye bakan yardımcısı olarak görev almıştı. Yani Cantimur, Şimşek’in eski yardımcısı.