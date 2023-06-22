Erdoğan, Mehmet Şimşek'in istediği isimleri onayladı: İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan dört yardımcının özgeçmişleri

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR

Şimşek'in yardımcılığına atanan Abdullah Erdem Cantimur, 2002-2007 arasında milletvekilliği, 2012-2015 arasında da Maliye Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Cantimur, 2012-2015 yıllarında maliye bakan yardımcısı olarak görev almıştı. Yani Cantimur, Şimşek’in eski yardımcısı.