Erdoğan Kararını Verdi: Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sunulan rapor doğrultusunda emekli maaşı için karar verdiği belirtilmişti. Emekliye zam kararı açıklamasının bugün 12.00’de yapılacağı bildirildi.

SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan aylık zammının oranı 24.73 olmuş ancak, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında maaş alanlar bu zamandan yararlanamamıştı.

AKP Grup Başkanı Adbullah Güler’in en düşün emekli maaşı için alternatiflerin masada olduğu ve hazırlanan raporun Erdoğan’a sunulacağı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor için kararını verdi.

En düşük emekli maaşı için açıklamanın bugün 12.00’de yapılması ve emekli maaşına ilişkin maddenin yeni vergi düzenlemesine eklenmesi kararlaştırıldı.

MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı.

En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor. Kaynaklar, ekonomi yönetiminin elini sıkı tuttuğunu ve 12.000 lirada ısrarcı olduğunu belirtiyor. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.