Erdoğan duyurmuştu, evlilik kredisinde detaylar belli oldu: 24 ay geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL'lik kredi

Evlilik kredisinde ödeme planı ve şartlar belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, evlenmek isteyen gençlere kredi desteği verileceğini açıkladı.