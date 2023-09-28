Erdoğan duyurmuştu, evlilik kredisinde detaylar belli oldu: 24 ay geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL'lik kredi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı düzenlemeyle birlikte 48 ay vadeli faizsiz 150 bin liralık kredi desteği sunulacak. Söz konusu kredide 24 ay geri ödeme alınmayacağı belirtilirken, istenen şartlar da belli oldu.
Evlilik kredisinde ödeme planı ve şartlar belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, evlenmek isteyen gençlere kredi desteği verileceğini açıkladı.
Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar üzerinden ödemelerin yapılacağı evlilik kredisinde, gençlere 48 ay vadeli faizsiz 150 bin liralık kredi desteği sunulacak. 24 ay geri ödeme alınmayacak.
EVLİLİK KREDİSİNDE ŞARTLAR NELER?
Sabah'ta yer alan habere göre; Finansmanı Aile ve Gençlik Bankasıyla sağlanacak olan evlilik kredisinden ilk kez evlenecek gençler yararlanabilecek.
Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı uluslararası standartlarda dijital olarak çalışacak Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.