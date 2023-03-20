Erdoğan, depremin maliyetini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası konferansa canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, aynı bölgede 9 saat arayla meydana gelen iki şiddetli depremin 14 milyon vatandaşın yaşadığı 11 ilde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtığını bildirdi.

"DEPREMİN YOL AÇTIĞI YIKIM 104 MİLYAR DOLARI BULACAK"

Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı, artık kullanılamaz hale gelen bina sayısının 298 bine, buralardaki bağımsız bölüm sayısının ise 876 bine vardığını belirtti. İlk hesaplamalara göre depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağının anlaşıldığını dile getiren Erdoğan, bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem