Erden Timur'un Şirketi Halka Arz Oluyor: Borsa İstanbul'a Gireceği Tarih Belli Oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nde yürüttüğü başkanvekili görevinde sarı-kırmızılı kulübün transfer operasyonlarını yöneten ve 2 sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun mimarları arasında gösterilen Erden Timur, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yaşadığı tartışmaların ardından bu sezon öncesinde görevinden ayrılmıştı.



Timur'un yerine göreve gelen Cenk Ergün'ün dün istifa ettiğini açıklamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Timur'un yeniden göreve gelmesi çağrısında bulunurken, 42 yaşındaki iş insanının kulübe geri dönmeyeceği ve şirket çalışmalarına odaklandığı ortaya çıktı.



NEF GAYRİMENKUL, HALKA ARZ EDİLECEK



9 milyona yaklaşan bireysel yatırımcı sayısı ile Türkiye'nin en gözde yatırım platformlarından biri haline dönüşen Borsa İstanbul'da son yıllarda 'halka arz' çılgınlığı yaşanmaya devam ediyor. Son haftalardaki düşüşlerin ardından borsa yatırımcısında bir durgunluk görülse de, piyasaları heyecanlandıracak haber Erden Timur'dan geldi.



Timur'un bir süredir şirketin Avrupa'da yürüttüğü çalışmalara odaklandığı bilinirken, NEF Gayrimenkul'ün halka arz çalışmalarında son aşamaya geldiği öğrenildi. Önümüzdeki ay itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruya hazırlanan NEF Gayrimenkul'ün, halka arz edileceği muhtemel tarihler de ortaya çıktı.