Erbakan'ın Dev Mirası Satışa Çıktı! AKP'li Başkan Rekor Paraya İhaleye Çıkardı
AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, kendisine bedelsiz devredilen 127 bin metrekarelik bir arsayı satışa çıkardı. Selçuklu ilçesindeki Dikilitaş Mahallesi’nde yer alan arazi, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla 1 milyar 700 milyon TL muhammen bedel üzerinden ihaleye sunuldu.
Kaynak: Odatv
Söz konusu arazinin ihalesi, 28 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların, 51 milyon TL’lik geçici teminat yatırması gerekiyor. Arsa bedelinin yüzde 30’u peşin ödenecek, kalan tutar ise 24 taksitte tamamlanabilecek. İmar planına göre, araziye yüksekliği 10,5 metreyi geçmeyen, taban alanı katsayısı yüzde 25 olan yapılar inşa edilebilecek.
Ankara Caddesi’nin geçtiği arsa, Konya Havalimanı’na yakın bir konumda yer alıyor.
ERBAKAN’IN MİRASI SATIŞA ÇIKTI
Satışa çıkarılan bu arazi, 1976 yılında merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın temelini attığı Tümosan Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aitti. Erbakan, fabrikanın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Aziz ve muhterem Konyalı kardeşlerim, bir bayram havası içerisinde tarihi bir anı yaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonraki yıllarda arazi, Sümer Holding A.Ş.’ye devredildi. Ardından Hazine’ye geçen arsa, 2022 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak verildi. Şimdi ise AKP’li Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından satışa çıkarılmış durumda.