Erbakan'ın Dev Mirası Satışa Çıktı! AKP'li Başkan Rekor Paraya İhaleye Çıkardı

ERBAKAN’IN MİRASI SATIŞA ÇIKTI

Satışa çıkarılan bu arazi, 1976 yılında merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın temelini attığı Tümosan Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aitti. Erbakan, fabrikanın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Aziz ve muhterem Konyalı kardeşlerim, bir bayram havası içerisinde tarihi bir anı yaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.