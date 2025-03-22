EPDK'da Resmi Gazete'den Duyurdu: Avans Ödemelerine Erteleme

EPDK, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisansı sahibi şirketlerin avans ödemelerine ilişkin erteleme kararı aldı.

EPDK'da Resmi Gazete'den Duyurdu: Avans Ödemelerine Erteleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Söz konusu Kurul kararı 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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