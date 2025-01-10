EPDK Elektrikte Yeni Dönemi Açıkladı! 1 Ocak 2026'dan Sonra Hepsi Değişiyor: Bu Kez Bedava Olacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı'ndaki konuşmasında, elektrik dağıtım sektöründe tüketicileri etkileyen öncelikli 2 temel sorunun olduğunu söyledi.

Elektrik kesintilerini ve kaçak elektrikle mücadelenin masaya yatırılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Nihai olarak elektrik kesinti sayı ve sürelerinde azalma olduğu hem yapılan anket çalışmalarında hem de kalite göstergelerinde ortaya çıkmaktadır. Ancak ne yazık ki kurumumuza gelen tüketici şikayetlerinin başında da elektrik kesintileri gelmektedir" diye konuştu.

Dağıtım şirketlerinin sistem işletmeciliği fonksiyonunu güçlendirmelerini önemsediklerini bildiren Yılmaz, "Bu konuda da düzenleme ihtiyaçlarını karşılamaya da her zaman hazırız. Dağıtım şirketleri doğru AR-GE çalışmaları yaparak, gerçekçi ve vizyoner yatırım planlamaları yaparak, planlı bakım ve onarım bütçelerini verimli kullanarak, en önemlisi de 'şebeke değil sistem işletmecisi mantığıyla' hareket ederek kesintilerin önüne geçebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"SAYAÇ ÜRETİCİLERİ GEREKLİ ÜRETİMİ YAPMALI"

Yılmaz, bu yılın Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) için de bir milat olacağını kaydederek, "Yıl içerisinde dağıtım şirketleri akıllı sayaçların kullanılabilmesine yönelik tüm entegrasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'de ilk defa tesis edilen bütün elektrik sayaçları akıllı ve milli hale gelecektir. Bu noktada, sayaç üreticilerinin de gerekli üretimi yapmalarının sağlanmasının önemini de vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİYE MALİYETİ NE OLACAK?

Yeni akıllı sayaçların, elektrik tüketim verilerinin anlık olarak izlenebilmesini sağlayacağını, kullanıcıların fatura süreçlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi sağlayan bu sayaçlar, enerji verimliliğini artırarak tüketicilerimizin tasarruf yapmasına da olanak sağlayacak. Ayrıca sayaçların kaydettiği kesinti verileri ve teknik kalite kayıtları da dağıtım şirketleri tarafından izlenebilecek, olası tüketici sorunlarının daha hızlı tespiti ve çözüm imkanı olacaktır. Akıllı sayaç sisteminin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan altyapı ve cihazların kurulumu, elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır ve tüketicilerimiz için herhangi bir maliyeti olmayacaktır. EPDK olarak bu süreci yakından ve titizlikle takip ediyor olacağız."

Yılmaz, kaçak elektrik kullanımının uzun süredir enerji sektörünün yanı sıra Türkiye'nin de kanayan yarası olduğuna dikkati çekerek, "Ne yazık ki bu alandaki mücadelede henüz istediğimiz seviyeye ulaştığımızı söyleyemeyiz. Kaçak elektrik kullanımı ile mücadele sadece enerji sektörünün atacağı adımlarla değil, bütüncül bir mücadele anlayışıyla, eğitimsel ve hukuksal tedbirleri de içeren bir yaklaşımla başarıya ulaşabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA