Engelli Maaşı ve Yaşlı Aylıkları Hesaplarda! Tam 6,8 Milyar Liralık Ödeme Yapacaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara geçmeye başladığını duyurdu.

Engelli Maaşı ve Yaşlı Aylıkları Hesaplarda! Tam 6,8 Milyar Liralık Ödeme Yapacaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına yönelik toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Engelli Maaşı ve Yaşlı Aylıkları Hesaplarda! Tam 6,8 Milyar Liralık Ödeme Yapacaklar - Resim : 1

ENGELLİ MAAŞ ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇİYOR

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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