Engelli Maaşı, Evde Bakım Maaşı ve 65 Aylığı Ne Kadar Olacak? 2025 Zam Hesabı Ortaya Çıktı

Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylıkları, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri gibi yardımlara yapılacak zamların hesaplamaları gündemde. Özellikle asgari ücretliler, emekliler ve memurların maaş zamlarına odaklanırken, sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar da bu artışları merakla takip ediyor.

Sosyal yardım ödemelerindeki artışlar, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Memur maaşlarındaki artış, yılın son altı ayındaki enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamları, memur maaş zamlarını netleştirecek ve buna bağlı olarak sosyal yardımlardaki artış da kesinleşecek.