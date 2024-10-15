Engelli Maaşı, Evde Bakım Maaşı ve 65 Aylığı Ne Kadar Olacak? 2025 Zam Hesabı Ortaya Çıktı
Ocak ayında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardımlarda artış bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylıkları, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri gibi yardımlara yapılacak zamların hesaplamaları gündemde. Özellikle asgari ücretliler, emekliler ve memurların maaş zamlarına odaklanırken, sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar da bu artışları merakla takip ediyor.
Sosyal yardım ödemelerindeki artışlar, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Memur maaşlarındaki artış, yılın son altı ayındaki enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamları, memur maaş zamlarını netleştirecek ve buna bağlı olarak sosyal yardımlardaki artış da kesinleşecek.
YÜZDE 20 ZAM YAPILABİLİR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayında sosyal yardım ödemelerinin memur maaş katsayısına göre zamlandığını hatırlatarak, ocak ayında da yeni artışların yapılacağını vurguladı. Beklentiler, memur maaşlarına yüzde 10 ila 20 arasında bir zam yapılacağı yönünde. Bu orana bağlı olarak evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylıkları ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde de aynı aralıkta bir artış öngörülüyor.
AİLE DESTEK PAKETİ DEVAM EDECEK Mİ?
2025 yılına ilişkin aile destek paketi ödemeleri konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 2024 yılının sonuna kadar devam edecek olan aile destek paketi ödemelerinin yeni yılda sürüp sürmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak, sosyal yardım ödemelerindeki artışla ilgili gelişmeler bakanlığın resmi kanallarından duyurulacak.