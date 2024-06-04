Enflasyonun getirdiği son nokta: "Vatandaşlarımız dilim karpuz istiyorlar’’

Geçim sıkıntısının yaşandığı bu günlerde enflasyon gittikçe artıyor. Son olarak bütün karpuz alamayan vatandaşlar karpuzu dilim olarak satın almaya başladı.

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyyar karpuz satıcısı Erol Diler, alım gücü düşen vatandaşların dilim karpuz sorduğunu ifade etti.

Enflasyonun getirdiği son nokta: "Vatandaşlarımız dilim karpuz istiyorlar’’ - Resim : 1

"DİLİM KARPUZU İLK DEFA DUYDUM"

Erol Diler şunları söyledi:

"Yıllardır karpuz yapıyoruz Kadirli’de. Karpuz sezonumuz başlamıştır. Yarım karpuz gördük duyduk, çeyrek karpuz diye duyduk ama bir de vatandaşlarımız bize diyor ki, dilim karpuz istiyorlar. Bu vatandaşlara böyle ne oldu? Dilim karpuz ben ilk defa yeni duyuyorum. Karpuzlarımız şu anda çok güzel, vatandaşlarımız dilim karpuza kadar düştü. Ekonomimiz çok kötü durumda. Biz hayrımıza tutuyoruz veriyoruz dilim karpuz isteyenlere. Karpuzumuz şu an da 10 lira kilosu. Vatandaşlarımıza çok güzel uygun yani ama işte bazı vatandaşlarımız parası olmadığından geliyorlar bizden dilim karpuz istiyorlar biz de tutup veriyoruz, canı çektiğinden. İşte ne yapalım bazı insanlarımız işte alamıyor. Gücü olmuyor. Para gücü olmadığından veriyoruz."

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Kaynak: ANKA

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