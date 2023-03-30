Enflasyona göre tahmini zam oranı belli oldu! İşte mesleklere göre zamlı maaşlar
Memur zammı ile asgari ücret zammı için enflasyon rakamlarını işaret eden hükümet Temmuz ayına dikkat çekti. Maaşlara zam hesabında tahmini oranlar ve en düşük maaş belli oldu. İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar…
Emekli maaşı zammı ile en düşük aylık 7.500 TL’ye yükselirken bir haber de asgari ücret cephesinden geldi. ‘Asgari ücrete zam yapılacak mı?’ sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir yanıt vererek, “Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu. Şimdi ise tüm gözler memurlar ile 7.500 TL üzerinde emekli maaşı alan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin zam oranlarına çevrildi.
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı üzerinde doğrudan etki eden enflasyon rakamları böylece bir kez daha önem kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını 3 Nisan Pazartesi günü duyuracak.
Böylece 3 aylık enflasyon rakamı da belli olacak. Mart ayı enflasyonu öncesi içinse kritik öneme sahip enflasyon tahmini ise şimdiden netleşti.
MART AYI ENFLASYON TAHMİNİ
Ekonomistlerin Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 2,85 artış yönünde gerçekleşti. Ekonomistler, önümüzdeki dönemde enflasyondaki artış hızı düşse de seçim ekonomisinden kaynaklanan bütçe açıkları, erken emeklilik, asgari ücret, KGF ve deprem sonrası konut fiyatları gibi faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti.