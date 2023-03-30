Enflasyona göre tahmini zam oranı belli oldu! İşte mesleklere göre zamlı maaşlar

Emekli maaşı zammı ile en düşük aylık 7.500 TL’ye yükselirken bir haber de asgari ücret cephesinden geldi. ‘Asgari ücrete zam yapılacak mı?’ sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir yanıt vererek, “Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu. Şimdi ise tüm gözler memurlar ile 7.500 TL üzerinde emekli maaşı alan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin zam oranlarına çevrildi.