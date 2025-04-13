Enflasyona Boyun Eğmeyen Yatırım Belli Oldu! Yatırımcısına İki Katı Kazandırdı, Asla Değer Kaybetmedi

Ocak ayından 11 Nisan 2025 tarihine kadar geçen süreçte BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 4,57 oranında gerilerken, enflasyonun üzerinde prim yapan hisseler dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,10 seviyesinde gerçekleşti. Yılbaşından bu yana kümülatif TÜFE artışı ise yüzde 10,06 oldu. Ancak aynı dönemde Borsa İstanbul’da 20 hisse, bu enflasyon oranını aşarak yatırımcısına yüzde 10’un üzerinde getiri sağladı. Ayrıca son bir yıllık performans incelendiğinde, sekiz hisse değerini iki kattan fazla artırdı.