Enflasyona Boyun Eğmeyen Yatırım Belli Oldu! Yatırımcısına İki Katı Kazandırdı, Asla Değer Kaybetmedi
2025 yılına dalgalı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybederken, bazı hisseler yatırımcısına yüksek getiri sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayından 11 Nisan 2025 tarihine kadar geçen süreçte BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 4,57 oranında gerilerken, enflasyonun üzerinde prim yapan hisseler dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,10 seviyesinde gerçekleşti. Yılbaşından bu yana kümülatif TÜFE artışı ise yüzde 10,06 oldu. Ancak aynı dönemde Borsa İstanbul’da 20 hisse, bu enflasyon oranını aşarak yatırımcısına yüzde 10’un üzerinde getiri sağladı. Ayrıca son bir yıllık performans incelendiğinde, sekiz hisse değerini iki kattan fazla artırdı.
ENFLASYONU GERİDE BIRAKAN HİSSELER
2025 yılının ilk çeyreğinde, BIST 100 endeksinde işlem gören ve enflasyonun üzerinde getiri sağlayan hisseler arasında öne çıkanlar şunlar oldu:
Türk Hava Yolları (THYAO): %10,32
Şekerbank (SKBNK): %10,55
Doğan Holding (DOHOL): %14,77
Oyak Çimento (OYAKC): %17,92
Doğuş Otomotiv (DOAS): %19,81
YÜZDE 28 İLE 49 ARASINDA YÜKSELEN HİSSELER
Bazı hisseler yılın ilk aylarında güçlü bir performans sergileyerek yatırımcısına yüzde 30’un üzerinde kazanç sağladı:
Türk Telekom (TTKOM): %22,47
Halkbank (HALKB): %22,59
Pegasus (PGSUS): %25,23
Koza Altın (KOZAL): %26,84
Katılım Evim (KTLEV): %32,29
Enka İnşaat (ENKAI): %32,92
Batısöke Çimento (BSOKE): %33,58
Efor Çay Sanayi (EFORC): %42,87
YÜZDE 50 İLE 99 ARASINDA PRİM YAPAN HİSSELER
Bazı şirket hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde değer kazanarak yatırımcısına yüksek kazanç sundu:
Margün Enerji (MAGEN): %54,39
Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): %59,47
Çelebi (CLEBI): %59,88
Aselsan (ASELS): %64,41
Ral Yatırım Holding (RALYH): %70,60
Tekfen Holding (TKFEN): %85,29
YÜZDE 100’ün ÜZERİNDE DEĞER KAZANAN TEK HİSSE OLDU
Grainturk Holding (GRTHO): %164,21 oranında yükselerek yatırımcısının yüzünü en çok güldüren hisselerden biri oldu.
SON BİR YILDA DEĞERİNİ İKİYE KATLAYAN HİSSELER
2024 Nisan ayından bu yana geçen bir yıllık dönemde bazı hisseler iki katın üzerinde değer kazandı. İşte son bir yılın yıldızları:
Reysaş GMYO (RYGYO): %101,15
Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO): %102,23
Aselsan (ASELS): %104,09
Batısöke Çimento (BSOKE): %143,16
Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): %191,89
Tekfen Holding (TKFEN): %211,04
Ral Yatırım Holding (RALYH): %224,97
Grainturk Holding (GRTHO): %395,24