Enflasyon verilerinin ardından dolarda son durum!

GERÇEK GÜNDEM

TÜİK'e göre tüketici fiyatları ocakta aylık yüzde 6,65, yıllık yüzde 57,68 arttı. ENAG ise, aylık enflasyonu yüzde 9,26, yıllık enflasyonu yüzde 121,62 açıkladı.

Bu gelişmelerle dolar/TL, sınırlı yükseliş kaydederek 18,82 TL seviyesine çıktı. Dün, en düşük 18,7981 ve en yüksek 18,8324 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8021'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYREDİYOR

Dolar endeksi dün 100,8 ile 22 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 101,8'den tamamladı. Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyrediyor.

DOLAR, DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalmasına karşın devam eden resesyon endişesinin doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden olduğunu bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem