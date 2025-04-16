Enerjisa Enerji'den Yeni Adım: Resmen Açıkladılar

Enerjisa Enerji, 15 Nisan’da düzenlediği “Yatırımcı ve Analist Günü” kapsamında, elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri olmak üzere üç temel faaliyet alanındaki stratejilerini ve büyüme hedeflerini yatırımcılarla paylaştı. Etkinlikte, şirketin enerji dönüşümüne yönelik uzun vadeli yaklaşımı ve sürdürülebilir iş modeli vurgulandı.

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Enerjisa Enerji'den Yeni Adım: Resmen Açıkladılar

Yapılan açıklamaya göre, etkinliğe aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinden yaklaşık 70 yatırımcı ve analist katıldı. Katılımcılara, Enerjisa Enerji’nin iş kollarının yapısı ve faaliyetlerinin arkasındaki itici güçler hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE STRATEJİK ROL

Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ile CEO Murat Pınar, toplantıda Türkiye’nin küresel enerji dönüşümündeki stratejik rolüne dikkat çekti. Pınar, sektördeki dönüşümün dijitalleşme, altyapı yenileme ve regülasyonlara uyum gibi alanlarda yeniden şekillendiğini ifade ederek, bu dönüşüm sürecinin Türkiye için önemli yatırım fırsatları sunduğunu belirtti.

Enerjisa Enerji'den Yeni Adım: Resmen Açıkladılar - Resim : 1

DİJİTAL VE VERİMLİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLİYOR

Pınar, Avrupa Birliği’nin uygulamaya aldığı sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi gelişmelerin, enerji altyapısında dönüşüm ihtiyacını artırdığını kaydederek, Enerjisa Enerji’nin müşteri çözümleri iş kolunda sunduğu dijital enerji yönetimi uygulamalarıyla bu sürece uyum sağladığını aktardı. Şirketin bu doğrultuda yeni iş modelleri geliştirdiğine dikkat çekti.

FİNANSAL YAPI VE TEMETTÜ POLİTİKASI GÜÇLÜ

Mali İşler Direktörü Dr. Philipp Ulbrich ise şirketin sağlam finansal yapısı ve sürdürülebilir stratejisi sayesinde yatırımcılarına uzun vadeli değer sunduğunu ifade etti. Ulbrich, değişmeyen temettü politikası, istikrarlı bilanço yönetimi ve Türkiye ekonomisine uyum sağlayan yatırım anlayışıyla güçlü bir yatırım hikayesi oluşturduklarını söyledi. Dağıtım ve perakende gelirlerinin, dijital enerji yönetimi ve e-mobilite yatırımlarıyla desteklendiğini de sözlerine ekledi.

14 İLDE 10,8 MİLYON MÜŞTERİYE HİZMET VERİYOR

Enerjisa Enerji, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ aracılığıyla Türkiye genelinde 14 ilde toplam 10,8 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunarken, 22 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik enerjisi sağlıyor. Şirket, dijitalleşme, altyapı modernizasyonu ve sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştirdiği yatırımlarla, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde aktif rol almaya devam ediyor.

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Kaynak: AA

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