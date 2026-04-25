Enerjide 'Hürmüz' Alarmı: Petrol 100 Doların Üstüne Yerleşti, Gaz ve Kömür Alev Aldı

Orta Doğu’da diplomasi trafiği tıkanırken, küresel enerji piyasalarında abluka şoku yaşanıyor. ABD ve İran arasındaki ateşkes umutlarının azalması ve Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalmasıyla Brent petrol varil başına 105 doları aştı. Doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 15’ten fazla artarken, kömür fiyatları da yükselişe geçti.

Son Güncelleme:
Enerjide 'Hürmüz' Alarmı: Petrol 100 Doların Üstüne Yerleşti, Gaz ve Kömür Alev Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel enerji arzının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 8. haftasında, diplomatik temasların sonuçsuz kalması ve deniz ablukasının sürmesi enerji fiyatlarını zirveye taşıdı.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Hafta başında İran’ın ticari gemiler için boğazı açabileceği sinyaliyle nefes alan piyasalar, ABD Başkanı Trump’ın "abluka sürecek" açıklamasıyla yeniden karıştı.

Küresel petrol arzının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz’deki belirsizlik, Brent petrolün varil fiyatını 20-25 Nisan haftasında 105,33 dolara fırlattı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise haftayı yüzde 12,5 artışla 94,4 dolardan kapattı.

Savaş öncesine göre petrol fiyatlarındaki artış yüzde 65’i buldu.

DOĞAL GAZ VE KÖMÜRDE RİSK PRİMİ

Gerilim sadece petrolü değil, Avrupa’nın doğal gaz piyasasını da vurdu. LNG ticaretinin risk altına girmesiyle Hollanda merkezli TTF kontratları megavatsaat başına 44,86 euroya yükseldi. Bir haftada yüzde 15,7 değer kazanan doğal gaz, kış sonrası dönemde sanayi için maliyet baskısını artırdı. Benzer şekilde Asya referanslı Newcastle kömür fiyatları da ton başına 133,7 dolar seviyesine çıktı.

Hürmüz neden önemli?- Dünya petrol ticaretinin yüzde 25’i, LNG ticaretinin ise yüzde 20’si bu dar boğazdan geçiyor. Bölgedeki her askeri hamle, küresel enflasyonu ve enerji maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor.

DİPLOMASİ MASASI SALLANTIDA

İran, Hürmüz Boğazı’nı "belirli koşullarla" açık tutma teklifinde bulunsa da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in liman ablukasının süreceğini vurgulaması, piyasalardaki arz korkusunu tetiklemeye devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan diplomatik turu barış için son umut olarak görülse de Tahran’ın ABD’li yetkililerle doğrudan görüşmeyeceği haberi belirsizliği derinleştiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Hürmüz Boğazı Brent petrol doğal gaz Enerji
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
