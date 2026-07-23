Enerji Koridorunda Tansiyon Zirvede: Brent Petrol 100 Dolar Eşiğini Aşarak Rekor Kırdı

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6'nın üzerinde sert bir yükseliş kaydederek kritik 100 dolar sınırına ulaştı.

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Enerji Koridorunda Tansiyon Zirvede: Brent Petrol 100 Dolar Eşiğini Aşarak Rekor Kırdı
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Orta Doğu'daki ABD-İran gerilimi enerji piyasalarını vurmaya devam ediyor.

BRENT PETROL YENİDEN 100 DOLAR'I GÖRDÜ

Brent petrolün dün 94,07 dolardan tamamlayan vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.16 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,5 artarak 100,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 91,54 dolardan alıcı buldu.

HÜRMÜZ VE HUSİLERİN ARABİSTAN ABLUKASI ETKİLİ OLDU

Böylece Brent petrolün vadeli varil fiyatı 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatını aksatabileceği endişesi ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'nda artan güvenlik riskleri etkili oldu.

DÜN KIZILDENİZ'DE İKİ ARABİSTAN TANKERİ HEDEF ALINDI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası" uygulamaya başladıklarını duyurmuş, dün gece ise geçiş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.

TRUMP'TAN İRAN'A HUSİ TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump da bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da Husilerin yeniden saldırıya geçmesi halinde ABD'nin bu durumdan İran'ı sorumlu tutacağını bildirdi.

Söz konusu saldırılar, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında taşımacılık risklerini artırırken küresel petrol arzının güvenliğine ilişkin kaygıları da derinleştiriyor.

ABD VE İRAN ARASINDA SALDIRILAR

ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken, İran da Körfez'deki ABD üslerine yönelik misillemelerine devam ediyor.

Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alan açıklamalarına, Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, bölgedeki ABD müttefiklerinin enerji altyapısını hedef alabilecekleri yönünde karşılık verdi.

Tarafların karşılıklı tehditleri, bölgedeki enerji altyapısına ilişkin güvenlik endişelerini artırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran Hürmüz Boğazı Kızıldeniz Husiler Suudi Arabistan Brent petrol
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