Enerji Devi Zararda Rekor Kırdı! 12 Milyar Doları Geçti
Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Rusya merkezli Gazprom, 2024 yılı itibarıyla 12 milyar doları aşan bir zarar açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazprom’un Rus Muhasebe Standartları (RAS) doğrultusunda yayımladığı finansal rapora göre, şirketin gelirleri 2023 yılına göre yüzde 11,3 artarak 6,3 trilyon rubleye ulaştı. Ancak 2024’ün son çeyreğinde 767,2 milyar ruble zarar eden şirket, yılı 1 trilyon 76 milyar ruble zararla tamamladı.
Raporda, zararın temel nedenleri arasında Gazprom Neft şirketinin hisselerindeki değer kaybı ve ertelenmiş gelir vergisi giderlerindeki artış gösterildi.
YAPTIRIMLARIN ETKİSİ TELAFİ EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Gazprom, Avrupa pazarında yaşadığı gelir kaybını telafi etmek için Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da büyütmeye devam ediyor.
Şirketin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan finansal raporunun nisan ayında yayımlanması bekleniyor.