Enerji Devi Zararda Rekor Kırdı! 12 Milyar Doları Geçti

Gazprom’un Rus Muhasebe Standartları (RAS) doğrultusunda yayımladığı finansal rapora göre, şirketin gelirleri 2023 yılına göre yüzde 11,3 artarak 6,3 trilyon rubleye ulaştı. Ancak 2024’ün son çeyreğinde 767,2 milyar ruble zarar eden şirket, yılı 1 trilyon 76 milyar ruble zararla tamamladı.

Raporda, zararın temel nedenleri arasında Gazprom Neft şirketinin hisselerindeki değer kaybı ve ertelenmiş gelir vergisi giderlerindeki artış gösterildi.