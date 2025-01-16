Enerji Devi 4700 Çalışanını Birden İşten Çıkaracak

YÜKLENİCİ POZİSYONLAR DA ETKİLENECEK

Şirket, yalnızca kendi çalışanlarını değil, yüklenici firmalarda bulunan 3 bin pozisyonu da kesmeyi planladığını duyurdu. Bu karar, enerji sektöründeki daralmanın etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.