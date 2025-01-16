Enerji Devi 4700 Çalışanını Birden İşten Çıkaracak
İngiliz enerji şirketi bp, maliyetleri düşürme ve rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda, toplam iş gücünün yüzde 5'ine denk gelen 4700 çalışanın işine son vereceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu karar, geçtiğimiz yıl başlatılan maliyet azaltma ve performans iyileştirme programı kapsamında alındı. bp'nin toplamda 87 bin 800 çalışanı bulunurken, alınan karar binlerce kişiyi etkiliyor.
YÜKLENİCİ POZİSYONLAR DA ETKİLENECEK
Şirket, yalnızca kendi çalışanlarını değil, yüklenici firmalarda bulunan 3 bin pozisyonu da kesmeyi planladığını duyurdu. Bu karar, enerji sektöründeki daralmanın etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.
2 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF HEDEFİ
bp, geçtiğimiz yıl açıkladığı program kapsamında, 2026 yılı sonuna kadar maliyetlerini 2 milyar dolar azaltmayı hedefliyor. İş gücündeki bu kesinti, şirketin belirlediği hedeflere ulaşma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.