Enerji Devi 4700 Çalışanını Birden İşten Çıkaracak

İngiliz enerji şirketi bp, maliyetleri düşürme ve rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda, toplam iş gücünün yüzde 5'ine denk gelen 4700 çalışanın işine son vereceğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Enerji Devi 4700 Çalışanını Birden İşten Çıkaracak - Resim: 1

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu karar, geçtiğimiz yıl başlatılan maliyet azaltma ve performans iyileştirme programı kapsamında alındı. bp'nin toplamda 87 bin 800 çalışanı bulunurken, alınan karar binlerce kişiyi etkiliyor.

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Enerji Devi 4700 Çalışanını Birden İşten Çıkaracak - Resim: 2

YÜKLENİCİ POZİSYONLAR DA ETKİLENECEK

Şirket, yalnızca kendi çalışanlarını değil, yüklenici firmalarda bulunan 3 bin pozisyonu da kesmeyi planladığını duyurdu. Bu karar, enerji sektöründeki daralmanın etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Enerji Devi 4700 Çalışanını Birden İşten Çıkaracak - Resim: 3

2 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF HEDEFİ

bp, geçtiğimiz yıl açıkladığı program kapsamında, 2026 yılı sonuna kadar maliyetlerini 2 milyar dolar azaltmayı hedefliyor. İş gücündeki bu kesinti, şirketin belirlediği hedeflere ulaşma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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