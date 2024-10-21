Enerji Bakanı Bayraktar'dan Sakarya Gaz Sahası Açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 59'a ulaştığını vurgulayarak Sakarya Gaz Sahası'nda 2025'in ilk çeyreğinde günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretileceğini ve 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda 2025'in ilk çeyreğinde günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretileceğini ve 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceğini bildirdi.
Enerji Bakanı Bayraktar, yeni YEKA yarışma tarihlerini RES için 28 Ocak 2025, GES için 4 Şubat 2025 olarak duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 59'a ulaştığını açıkladı.
Kaynak: AA