Enerji Bakanı Bayraktar'dan Sakarya Gaz Sahası Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 59'a ulaştığını vurgulayarak Sakarya Gaz Sahası'nda 2025'in ilk çeyreğinde günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretileceğini ve 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceğini bildirdi.

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Sakarya Gaz Sahası Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda 2025'in ilk çeyreğinde günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretileceğini ve 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceğini bildirdi.

Enerji Bakanı Bayraktar, yeni YEKA yarışma tarihlerini RES için 28 Ocak 2025, GES için 4 Şubat 2025 olarak duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 59'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: AA

675 çevre projesine İLBANK'tan destek 675 çevre projesine İLBANK'tan destek
Uyku İlaçlarını Rafa Kaldırın: Gece Uyanmadan Sağlıklı ve Derin Uyku İçin Bu 5 Gıdayı Tüketmek Yetiyor Uyku İlaçlarını Unutun: Gece Uyanmadan Sağlıklı ve Derin Uyku İçin Bu 5 Gıdayı Tüketmek Yetiyor
İstanbul'da Yoksulluk Durdurulamıyor İstanbul'da Yoksulluk Durdurulamıyor
Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı