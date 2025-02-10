Enda Enerji Holding'in Halka Arz Sonuçları Açıklandı! Enda Enerji Kaç Lot Dağıttı
Enda Enerji Holding'in halka arz sonuçları duyuruldu. Şirket, 100 milyon lot üzerinden halka arz duyurusu yapmıştı ancak yapılan açıklamaya göre, 12 milyon 380 bin 316 lot iptal edilerek halka arz edilen toplam nominal pay sayısı 87 milyon 619 bin 684 oldu. Halka arza 200 binden fazla yatırımcı katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Enda Enerji Holding'in halka arzı, sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirildi. Yatırımcı başına 5.109 TL değerinde 293 lot verildi. Halka arzda toplamda 286 bin 905 kişi yer aldı. Şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih ise yakın bir zamanda açıklanacak.
ENDA ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI VE BORSA İŞLEM TARİHİ
Enda Enerji Holding'in hisse fiyatı 17,44 TL olarak belirlendi. Borsa işlem tarihi önümüzdeki günlerde yatırımcılarla paylaşılacak.
HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Şirketin halka arz fonunun tamamı, yatırım amaçlı kullanılacak.
HİSSE İŞLEMLERİ HANGİ BANKALARDA GERÇEKLEŞECEK?
Enda Enerji Holding'in hisse işlemleri, aşağıdaki bankalar aracılığıyla yapılabilecek:
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.