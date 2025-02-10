Enda Enerji Holding'in Halka Arz Sonuçları Açıklandı! Enda Enerji Kaç Lot Dağıttı

Enda Enerji Holding'in halka arzı, sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirildi. Yatırımcı başına 5.109 TL değerinde 293 lot verildi. Halka arzda toplamda 286 bin 905 kişi yer aldı. Şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih ise yakın bir zamanda açıklanacak.