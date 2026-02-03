ENAG Ocak Ayı Enflasyonunu Açıkladı

ENAG, 2026 yılının ilk enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’a göre ocak ayı enflasyonu yüzde 6,32, yıllık enflasyon ise yüzde 53,42 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ocak 2026 döneminde yüzde 6,32 oranında artış gösterdi. E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı ise yüzde 53,42 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİLERDE GIDA FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Ocak ayı verilerine ilişkin beklentiler incelendiğinde, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde belirleyici olması bekleniyor. BloombergHT anketi aylık TÜFE artışını yüzde 4,28 olarak öngörürken, AA Finans anketinde bu oran yüzde 4,21, Matriks Haber anketinde ise yüzde 4,20 seviyesinde tahmin ediliyor.

KÜRESEL FİNANS KURULUŞLARININ TAHMİNLERİ

Uluslararası yatırım bankalarının beklentileri de dikkat çekiyor. JPMorgan aylık enflasyon artışını yüzde 4,30, Morgan Stanley yüzde 4,50 ve Goldman Sachs ise yüzde 4,40 olarak öngörüyor.

Gıda fiyatlarına ilişkin öncü göstergeler de yukarı yönlü seyre işaret ediyor. TEPAV, Ocak ayı gıda enflasyonunu yüzde 5,17 olarak açıklarken, İstanbul’da gıda enflasyonu yüzde 4,27 düzeyinde gerçekleşti.

