En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var
The Richest, gelmiş geçmiş dünyanın en zengin siyaserçilerinin servetlerini açıkladı. Siyasiyelerin dudak uçulatan servetleri ortaya çıktı. Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
İşte en zengin siyasetçiler ve servetleri...
21. Nelson Rockefeller
Ülke: ABD
Serveti: 1 milyar dolar
20. Michael Ashcroft
Ülke: İngiltere
Serveti: 1.5 milyar dolar
19. Sonia Gandhi
Ülke: Hindistan
Serveti: 2 milyar dolar
18. Meg Whitman
Ülke: ABD
Serveti: 2.2 milyar dolar
17. Sebastian Pinera
Ülke: Şili
Serveti: 2.5 milyar dolar
16. Tom Golisano
Ülke: ABD
Serveti: 3 milyar dolar
15. Naguib Sawiris
Ülke: Mısır
Serveti: 3 milyar dolar
14. Henry Ross Perot, Sr.
Ülke: ABD
Serveti: 4.1 milyar dolar
13. Donald Trump
Ülke: ABD
Serveti: 4.5 milyar dolar
12. Savitri Devi Jindal
Ülke: Hindistan
Serveti: 4.8 milyar dolar
11. Lu Guanqiu
Ülke: Çin
Serveti: 6.3 milyar dolar
10. Silvio Berlusconi
Ülke: İtalya
Serveti: 6.3 milyar dolar
9. Suleiman Kerimov
Ülke: Rusya
Serveti: 7.2 milyar dolar
8. Mikhail Prokhorov
Ülke: Rusya
Serveti: 8.9 milyar dolar
7. Serge Dassault
Ülke: Fransa
Serveti: 16.3 milyar dolar
6. Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
Serveti: 18 milyar dolar
5. Hassanal Bolkiah
Ülke: Brunei
Serveti: 20 milyar dolar
4. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
Serveti: 23 milyar dolar
3. Bhumibol Adulyadej
Ülke: Tayland
Serveti: 30 milyar dolar
2. Michael Bloomberg
Ülke: ABD
Serveti: 49.8 milyar dolar
1. Vladimir Putin
Ülke: Rusya
Serveti: 200 milyar dolar