En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var

The Richest, gelmiş geçmiş dünyanın en zengin siyaserçilerinin servetlerini açıkladı. Siyasiyelerin dudak uçulatan servetleri ortaya çıktı. Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi

En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 1


İşte en zengin siyasetçiler ve servetleri...

21. Nelson Rockefeller

Ülke: ABD

Serveti: 1 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 2

20. Michael Ashcroft

Ülke: İngiltere

Serveti: 1.5 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 3

19. Sonia Gandhi

Ülke: Hindistan

Serveti: 2 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 4

18. Meg Whitman

Ülke: ABD

Serveti: 2.2 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 5

17. Sebastian Pinera

Ülke: Şili

Serveti: 2.5 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 6

16. Tom Golisano

Ülke: ABD

Serveti: 3 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 7

15. Naguib Sawiris

Ülke: Mısır

Serveti: 3 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 8

14. Henry Ross Perot, Sr.

Ülke: ABD

Serveti: 4.1 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 9

13. Donald Trump

Ülke: ABD

Serveti: 4.5 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 10

12. Savitri Devi Jindal

Ülke: Hindistan

Serveti: 4.8 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 11

11. Lu Guanqiu

Ülke: Çin

Serveti: 6.3 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 12

10. Silvio Berlusconi

Ülke: İtalya

Serveti: 6.3 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 13

9. Suleiman Kerimov

Ülke: Rusya

Serveti: 7.2 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 14

8. Mikhail Prokhorov

Ülke: Rusya

Serveti: 8.9 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 15

7. Serge Dassault

Ülke: Fransa

Serveti: 16.3 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 16

6. Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

Serveti: 18 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 17

5. Hassanal Bolkiah

Ülke: Brunei

Serveti: 20 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 18

4. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

Serveti: 23 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 19

3. Bhumibol Adulyadej

Ülke: Tayland

Serveti: 30 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 20

2. Michael Bloomberg

Ülke: ABD

Serveti: 49.8 milyar dolar

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En Zengin Siyasetçiler Belli Oldu: Listenin ilk Sırasında Bakın Kim Var - Resim: 21

1. Vladimir Putin

Ülke: Rusya

Serveti: 200 milyar dolar

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