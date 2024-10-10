En Yüksek Maaşı Alan Dünya Lideri Belli Oldu: İlk Sıradaki İsim Şoke Etti

EN ÇOK KAZANAN LİDER BELLİ OLDU

Açıklanan verilere göre, en fazla maaş alan liderin yanı sıra, dünyanın en güçlü ekonomilerini yöneten diğer liderlerin maaşları da dikkat çekiyor. İşte maaş sıralamasıyla dünya liderleri:

10- Christopher Luxon – Yeni Zelanda Başbakanı: 288 bin dolar

9- Justin Trudeau – Kanada Başbakanı: 292 bin dolar

8- Karl Nehammer – Avusturya Şansölyesi: 307 bin dolar

7- Ursula von der Leyen – Avrupa Birliği Başkanı: 364 bin dolar

6- Olaf Scholz – Almanya Şansölyesi: 367 bin dolar

5- Anthony Albanese – Avustralya Başbakanı: 390 bin dolar

4- Joe Biden – ABD Başkanı: 400 bin dolar

3- Viola Amherd – İsviçre Başkanı: 530 bin dolar

2- John Lee Ka-Chiu – Hong Kong İcra Kurulu Başkanı: 695 bin dolar

1- Lawrence Wong – Singapur Başbakanı: 1,61 milyon dolar

Listenin zirvesindeki Singapur Başbakanı Lawrence Wong, bu yüksek maaşıyla dünya liderleri arasında en çok kazanan isim oldu.