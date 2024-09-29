En Yüksek Getirili Yatırım Fonları Belli Oldu: Rekordan Rekora Koşuyorlar

BES FONLARINDA DEĞİŞKEN FONLAR ZİRVEDE

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarında da benzer bir tablo var. Son bir yılda, %83,5 getiri ile değişken fonlar en yüksek kazancı sağladı. Altın fonları %78, esnek ve karma fonlar %58,6, fon sepeti fonları ise %57,5 getiri sundu. Hisse senedi fonları %51,5, özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) fonları %49,1, kamu dış borçlanma araçları fonları %46,8 kazandırdı.

OKS'DE ATAK KLASİK FONLAR ÖNE ÇIKTI

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise atak klasik fonlar son bir yılda %68 getiri ile zirvede yer aldı. Temkinli klasik fonlar %65, muhafazakar klasik fonlar %64,7 kazanç sağladı. Son üç yılda ise %914 getiri ile agresif klasik fonlar en yüksek kazancı sağladı.