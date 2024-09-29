En Yüksek Getirili Yatırım Fonları Belli Oldu: Rekordan Rekora Koşuyorlar
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) verilerine göre, 2024 yılında yatırım fonlarının getiri oranları büyük ilgi görüyor. Özellikle kıymetli madenler fonları, son bir yılda %74,31 getiri sağlayarak en çok kazandıran enstrüman oldu. Bunun yanında, borsa yatırım fonlarından %62,45, katılım fonlarından %56,79, ve para piyasası fonlarından %55,42 getiri elde edildi.
Kaynak: AA
Yatırım fonları, sermaye piyasalarında hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Portföy Yönetim Şirketleri'nin (PYŞ) yönettiği varlık tutarı 5 trilyon 564 milyar TL seviyesine ulaştı. Yıl başından bu yana %119 artış gösteren yatırım fonu büyüklüğü, 3 trilyon 909 milyar 140 milyon TL olarak kaydedildi. Bu dönemde fon sayısı ise %16 artarak 2.098'e yükseldi.
KIYMETLİ MADEN FONLARI ZİRVEDE
Yatırım fonlarının getiri oranlarına bakıldığında, kıymetli madenler fonları %74,31 ile en yüksek kazancı sağladı. Borsa yatırım fonları %62,45, katılım fonları %56,79, para piyasası fonları ise %55,42 getiri sundu. Karma ve değişken fonlar %50,66, fon sepeti fonları %49,86, hisse senedi fonları ise %48,83 getiri sağladı.
SON 3 YILIN EN FAZLA GETİRİ SAĞLAYAN FONLARI BELLİ OLDU
Son üç yıllık verilere göre, %767,2 getiri ile hisse senedi fonları yatırımcısına en çok kazandıran fon türü oldu. Borsa yatırım fonları %613,1, kıymetli madenler fonları ise %477,9 getiri sağladı. Karma ve değişken fonlar %454,9 getiri oranıyla yatırımcılarını sevindirdi.
BES FONLARINDA DEĞİŞKEN FONLAR ZİRVEDE
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarında da benzer bir tablo var. Son bir yılda, %83,5 getiri ile değişken fonlar en yüksek kazancı sağladı. Altın fonları %78, esnek ve karma fonlar %58,6, fon sepeti fonları ise %57,5 getiri sundu. Hisse senedi fonları %51,5, özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) fonları %49,1, kamu dış borçlanma araçları fonları %46,8 kazandırdı.
OKS'DE ATAK KLASİK FONLAR ÖNE ÇIKTI
Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise atak klasik fonlar son bir yılda %68 getiri ile zirvede yer aldı. Temkinli klasik fonlar %65, muhafazakar klasik fonlar %64,7 kazanç sağladı. Son üç yılda ise %914 getiri ile agresif klasik fonlar en yüksek kazancı sağladı.