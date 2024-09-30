En Yüksek Faiz Veren Bankalar Belli Oldu

Yatırımlarını bankada tutan vatandaş, bu durumdan kârlı çıkmak adına bankaların verdiği faiz oranlarını sıkı takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylüldeki faiz kararı sonrasında, bankalardaki mevduat faizi oranları da yeniden güncellendi. Kimi bankalar yatırımcılara aylık vadeyle artık yüzde 55'e kadar faiz veriyor. Durum böyle olunca vatandaşlar da akıllıca yatırım yapmak adına hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini merak ediyor.

İşte Eylül 2024 itibarıyla ana para 100 bin liraya aylık vadeyle en yüksek faiz veren bankalar...

ANADOLUBANK

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 104.843,75 TL

Net Kazanç: 4.843,75 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

Net Kazanç: 4.367,21 TL

TEB

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

Net Kazanç: 4.367,21 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL

Net Kazanç: 4.286,34 TL

ING BANK

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL

Net Kazanç: 4.286,34 TL

FIBA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL

Net Kazanç: 4.205,46 TL

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL

Net Kazanç: 4.124,59 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 104.043,72 TL

Net Kazanç: 4.043,72 TL

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 104.043,72 TL

Net Kazanç: 4.043,72 TL

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 103.962,84 TL

Net Kazanç: 3.962,84 TL

GARANTİ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL

Net Kazanç: 3.801,09 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 103.639,34 TL

Net Kazanç: 3.639,34 TL

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 103.234,97 TL

Net Kazanç: 3.234,97 TL

Kaynak: NTV