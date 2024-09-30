En Yüksek Faiz Veren Bankalar Belli Oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararını güncellemesiyle bankalar da mevduat faizi oranlarını yeniledi. Vatandaşın yatırımlarını doğru değerlendirmek adına merakla takip ettiği oranlar belli oldu. Kimi bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 55'e kadar faiz vermeye başladı.
Yatırımlarını bankada tutan vatandaş, bu durumdan kârlı çıkmak adına bankaların verdiği faiz oranlarını sıkı takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylüldeki faiz kararı sonrasında, bankalardaki mevduat faizi oranları da yeniden güncellendi. Kimi bankalar yatırımcılara aylık vadeyle artık yüzde 55'e kadar faiz veriyor. Durum böyle olunca vatandaşlar da akıllıca yatırım yapmak adına hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini merak ediyor.
İşte Eylül 2024 itibarıyla ana para 100 bin liraya aylık vadeyle en yüksek faiz veren bankalar...
ANADOLUBANK
Faiz oranı: Yüzde 55
Vade Sonu Tutar: 104.843,75 TL
Net Kazanç: 4.843,75 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL
Net Kazanç: 4.367,21 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL
Net Kazanç: 4.367,21 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz oranı: Yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL
Net Kazanç: 4.286,34 TL
ING BANK
Faiz oranı: Yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL
Net Kazanç: 4.286,34 TL
FIBA
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL
Net Kazanç: 4.205,46 TL
HSBC
Faiz oranı: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL
Net Kazanç: 4.124,59 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 104.043,72 TL
Net Kazanç: 4.043,72 TL
ODEABANK
Faiz oranı: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 104.043,72 TL
Net Kazanç: 4.043,72 TL
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 103.962,84 TL
Net Kazanç: 3.962,84 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL
Net Kazanç: 3.801,09 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 103.639,34 TL
Net Kazanç: 3.639,34 TL
İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 103.234,97 TL
Net Kazanç: 3.234,97 TL
Kaynak: NTV